Rachel Brosnahan, la comédie au service d'une voix engagée

Faire porter sa voix après #MeToo

Toujours convaincue d’être vouée aux planches en allant étudier les Arts à New York, la jeune actrice se fait doucement un nom en enchaînant ce qu’elle considère comme des boulots alimentaires: de petits rôles dans de grosses séries. "The Good Wife", "The Blacklist", "Les Experts" et enfin, la première série de Netflix, "House of Cards". D’un petit rôle assigné pour deux épisodes, l’actrice convainc et incarne Rachel Posner dans près d’une vingtaine d’entre eux, flirtant pour la première fois avec les Emmy Awards pour une nomination de meilleure actrice invitée. Les effluves de #MeToo entourant "House of Cards" lui reviendront bientôt alors que Brosnahan accepte un rôle dans "Crisis in Six Scenes", une mini-série de Woody Allen, une décision qu’elle admet volontiers regretter aujourd’hui.