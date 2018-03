Ralph Hamers, de l'art de s'attirer les critiques

À la tête du groupe bancaire ING, Ralph Hamers mène une restructuration monstre et se voit octroyer une hausse de rémunération de 50%. Ce n’est pas la première fois que ce fonceur fâche l’opinion.

Dans un argumentaire soigneusement préparé (jusqu’à le traduire en français) et mis en ligne ce jeudi pour accompagner la publication du rapport annuel, la banque néerlandaise s’explique sur la nouvelle politique de rémunération. "Ces dernières années, le conseil de surveillance a exprimé sa préoccupation à plusieurs reprises" parce que la rémunération du PDG était "considérablement inférieure" à la moyenne de l’indice Euro Stoxx 50. Or, "le comité de direction d’ING doit être en mesure d’attirer et de retenir les meilleurs talents internationaux".