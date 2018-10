Rami Malek ressuscite Freddie Mercury

Rami Malek? Jusqu’il y a peu, on ne connaissait pas son nom. Et pour cause, on n’a pas trop regardé, ici, la série télé "Mr Robot" qui lui a valu, en 2016, à la fois un Emmy Award et un Golden Globe. On retrouve son nom au générique de "Twilight, chapitres IV et V" ainsi que dans deux Spike Lee qui n’ont pas eu d’écho chez nous. Du coup, ce trentenaire américain, d’origine égyptienne, passe réellement pour une trouvaille. Une rising star comme on dit à Hollywood.