Randall Stephenson, un pur produit de l'American dream

C’est une énorme victoire pour Randall Stephenson, le patron d’AT&T. Voire une consécration. Un juge fédéral a validé mardi la fusion entre le géant américain de la téléphonie AT&T (160 milliards de dollars de chiffre d’affaires) et le poids lourd des médias Time Warner (32 milliards de dollars de chiffre d’affaires), qui possède la chaîne d’information CNN, la chaîne HBO (créatrice de la série Game of Thrones) et les studios Warner Bros. Si le ministère de la Justice s’abstient de faire appel, ce mariage à 85 milliards de dollars donnera naissance à un empire, alliant canaux de distribution et contenus, le 20 juin au plus tard.