Ren Zhengfei, le patron discret à l'entreprise effrayante

Digne d’Hollywood

Jusqu’il y a peu, on en savait donc peu sur son histoire. Elle pourrait pourtant plaire à un scénariste d’Hollywood. Né en 1944 dans la province de Guizhou, Ren Zhengfei est issu d’un milieu modeste et a vécu les heures difficiles de la Chine, à l’époque où il était question de famine dans les régions reculées du pays. Ses parents, tous les deux enseignants, ne roulaient pas sur l’or. Il rejoint tout de même l’Université de Chongqing où il décrochera son diplôme d’ingénieur civil. Un diplôme qui lui permettra de commencer sa carrière dans l e privé avant de rejoindre l’armée en 1974 où il travaillera comme ingénieur.

Son aventure militaire durera jusqu’en 1983, moment où la Chine réforme son armée et supprime "l’Engineering Corps" dans lequel il était rattaché. Redevenu civil, Ren Zhengfei se retrouve donc à nouveau sur le marché du travail. Sa reconversion se fera à Shenzhen , à l’époque petite ville du sud de la Chine mais faisant partie des six régions du pays poussées par le gouvernement à devenir un moteur économique national. Il y travaille d’abord pour South Sea Oil Corporation . Mais l’homme n’est pas satisfait de l’expérience et quitte rapidement l’entreprise.

Son idée de Huawei date de 1987. Le patron lance alors officiellement son entreprise avec 21.000 yuans, soit un peu plus de 2.700 euros. En un peu plus de trente ans, Huawei est devenu le deuxième plus grand fabricant de téléphones et l’un des principaux fournisseurs télécom à l’échelon mondial. Actif dans 170 pays, le groupe compte plus de 180.000 travailleurs. Malgré que son groupe soit devenu un mastodonte, Ren Zhengfei a toujours préféré garder sa création loin des bourses. Avec pour conséquence de n’avoir que très peu d’information sur son actionnariat. Le patron ne disposerait que 1,14% des parts de sa création. Le reste serait réparti entre près de 100.000 travailleurs du groupe. "Steve Jobs n’avait que 0.58% d’action d’Apple. Cela signifie que je peux donc encore potentiellement davantage diluer ma position. Je devrais apprendre de Steve Jobs", a récemment déclaré le patron à un journaliste de Fortune.