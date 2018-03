Robert Fico, le Premier slovaque ébranlé par un double assassinat

L’étoile du Premier ministre slovaque, en poste depuis 2012, déjà ternie par sa dérive populiste et une alliance avec un parti d’extrême-droite, risque de s’éteindre après le meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne.

Le Premier ministre slovaque Robert Fico vit des heures difficiles depuis l’assassinat du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne, tués par balle et découverts dimanche dernier à leur domicile. Jan Kuciak enquêtait sur les liens entre la mafia calabraise et certaines personnes de l’entourage du cabinet du Premier ministre.

"De simples hyènes idiotes"

Mardi, le Premier ministre et son entourage perdaient patience. Fico accusait les journalistes " d’établir des liens sans preuve entre les assassins et des gens innocents ". Rien d’étonnant pour celui qui a qualifié dans le passé les journalistes de " simples hyènes idiotes " ou de " prostituées anti-Slovaques ". Ces propos sont inhabituels pour un homme politique socialiste. En réalité, Robert Fico porte la couleur du socialisme, mais il n’est pas socialiste. Du moins, pas dans le sens habituel du terme.

Allié à l’extrême-droite

Ayant perdu sa majorité absolue aux élections de mars 2016, il s’est allié avec le Parti national slovaque (SNS) d’extrême-droite et proche des milieux nazis. Cette alliance contre-nature lui a valu d’être exclu de son groupe politique au Parlement européen, les socialistes et démocrates (S&D).

La tentation populiste

Le costume de justicier du Premier ministre n’a pas tenu longtemps. C’est que Robert Fico est juriste, spécialisé en droit pénal et attaché à son image de justicier. Il a fait ses armes à la Cour pénale internationale de La Haye et à la Cour européenne des droits de l’homme comme représentant de la Slovaquie. Un profil sérieux et besogneux qui lui a permis de se hisser au sommet de l’État. Hélas, la tentation populiste et du langage agressif ont écorné son image, réveillé l’extrême-droite. Au point que les électeurs le désertent.