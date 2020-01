Rui Pinto, le "chevalier blanc" du fisc

Pourfendeur des dessous peu reluisants du football professionnel, le hacker portugais Rui Pinto avait une autre cible: Isabel dos Santos, plus grosse fortune d’Afrique et fille de l’ex-président angolais.

"John" avait donc d’autres cordes à son arc. Après avoir mis au jour des montagnes de données – on parle de 10 téraoctets de données informatiques – sur les manœuvres fiscales et autres manipulations financières du foot business, voilà que Rui Pinto revendique une autre cible: Isabel dos Santos, première fortune d’Afrique .

Après le Football Leaks , voilà que ce jeune trentenaire de petite taille, d’allure juvénile et aux cheveux bruns hérissés, revendique aussi la fuite de 715.000 documents compromettants pour la milliardaire angolaise , fille de l’ex-président Eduardo dos Santos.

Le lanceur d’alerte affirme avoir agi par "devoir de citoyenneté et sans contrepartie" pour dénoncer "les opérations frauduleuses" de celle qui est surnommée "la princesse". Les données qu’il a remises "fin 2018" à la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) ont permis à un consortium de médias internationaux de publier la semaine dernière une vaste enquête, baptisée Luanda Leaks, mettant en cause l’origine de la fortune de la femme la plus riche d’Afrique.