Santiago Abascal, le conquistador de l'extrême droite

Et puis tout est allé très vite. Au début de cette année, personne ne le prenait très au sérieux lorsque, le 19 février, quatre jours après l’annonce d’un nouveau scrutin, il s’autoproclamait "grand vainqueur des élections qui n’ont pas encore eu lieu" . Abascal se sentait déjà le vent en poupe. "Tout va très vite" déclarait-il lors d’une conférence organisée par le quotidien ultra conservateur La Razon, "et nous avons la vitesse de ces temps vertigineux" .

L'Andalousie comme tremplin

L’Andalousie a été le grand tremplin de Vox. C’est là que la formation est devenue une option viable pour les électeurs déçus par le Parti populaire. Certains avaient déjà repéré ce petit parti lors du congrès célébré en octobre 2018 à Vistalagre, dans la banlieue de Madrid, et qui avait réuni plus 9.000 sympathisants. Les plus fidèles suivaient déjà Abascal depuis les débuts de la Fondation pour la défense de la nation espagnole (Denaes), fondée en 2006 et dont il était président.