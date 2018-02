Shaun White, alias "la tomate volante", ce héros américain

Le sportif est doublement entré dans l’histoire des JO d’hiver. Mercredi, l’Américain de 31 ans a remporté à Pyeongchang son troisième sacre olympique en half-pipe, permettant à son pays d’atteindre la barre des 100 titres aux JO d’hiver. Grâce à une troisième manche exceptionnelle en finale, le Californien a retrouvé la plus haute marche du podium, comme en 2006 à Turin et en 2010 à Vancouver.

"On attend toujours de moi que je sois le plus grand", dit Shaun White qui a expliqué combien il était difficile de répondre toujours aux attentes des juges quand on est considéré comme une légende. White a défié les éléments pour obtenir son troisième sacre olympique, alors que plusieurs disciplines ont dû remettre leurs épreuves en raison de très fortes rafales de vent déferlant sur Pyeongchang.