Sibeth Ndiaye, une porte-parole à "l'écoute"

Partisane d’une communication de combat, voire provocatrice, adepte des réseaux sociaux plutôt que des médias traditionnels, la nouvelle porte-parole fait partie de la garde rapprochée d’Emmanuel Macron.

À peine nommée déjà envoyée au feu. La nouvelle porte-parole du gouvernement français a assuré ce lundi midi le service après-vente du conseil des ministres alors que sa promotion avait été annoncée la veille.

Le profil 1979: naissance à Dakar (Sénégal)

2007: master 2 d’économie publique

2012: chargée de mission presse au cabinet d’Arnaud Montebourg

2014: entre au cabinet d’Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

2017: conseillère presse du nouveau président de la république

2019: nommée secrétaire d’État, porte-parole du gouvernement

Vêtue d’un gilet rouge et d’une robe chatoyante, Sibeth Ndiaye a changé de pied en affrontant les questions des journalistes, non plus comme conseillère du Président de la république, mais en tant que secrétaire d’État, ce qu’elle n’a pas manqué de rappeler. Habituée à leur parler vertement, elle a dû pour l’occasion, policer sa faconde, noblesse de la fonction oblige. Notamment lorsqu’un journaliste lui a rappelé ce jour de 2017 où elle avait confié au magazine L’Express qu’elle assumait "parfaitement de mentir" pour défendre le chef de l’État. Sibeth Ndiaye ne s’est alors pas démontée en expliquant d’une part que la phrase avait été sortie "de son contexte" puisqu’elle signifiait, selon elle, la préservation de la vie privée d’Emmanuel Macron.

Et d’autre part, avec un sens de la formule qui devrait monter en puissance avec la pratique de son nouveau métier, elle a prié la presse de la juger davantage sur les propos qu’elle tiendrait désormais et non pas sur ceux que l’histoire lui prêtait. Comme le jour où le Canard Enchaîné avait révélé qu’elle avait commenté le décès de Simone Veil par "Yes, la meuf est dead", propos qu’elle a toujours démenti.

Issue de la gauche

Cette franco-sénégalaise de 39 ans, naturalisée française en 2016, est issue d’un creuset politique puisque sa mère était présidente du Conseil constitutionnel du Sénégal et son père député et numéro deux du Parti démocratique sénégalais. Cette mère de trois enfants qui entend privilégier "l’écoute", a fait ses études à Paris où elle obtient un master 2 en économie publique et protection sociale à l’université Panthéon-Sorbonne. Elle milite dans un syndicat étudiant de gauche (L’Unef) et s’inscrit au Parti socialiste en 2002. Elle soutient successivement des personnalités de gauche comme Dominique Strauss-Kahn puis plus tard Martine Aubry.

Sa carrière connaîtra une vive accélération en 2012 avec l’arrivée au pouvoir de François Hollande puisqu’elle intègre le cabinet d’Arnaud Montebourg – déjà comme conseillère presse –, nommé ministre du Redressement productif. Et lorsqu’Emmanuel Macron débarque en 2014 au ministère de l’Économie, le courant semble passer entre les deux puisqu’il la conserve comme collaboratrice. Ils ne se quitteront plus.

Quand le futur président quitte le gouvernement pour marcher littéralement vers son destin, elle lui emboîte le pas. Le public découvrira cette personnalité pas vraiment dans l’ombre, dans un documentaire sur "Les coulisses d’une victoire", film dans lequel son ardeur à défendre Emmanuel Macron est singulièrement frappante.

Comme lui mais à une moindre échelle, c’est une ancienne collaboratrice de cabinet qui accède aux premiers rangs du pouvoir. Sibeth Ndiaye en sera la vitrine, après Benjamin Griveaux, parti conquérir la mairie de Paris, et Christophe Castaner, aujourd’hui ministre de l’Intérieur. Naturellement exposé, le poste de ministre-porte-parole du gouvernement a vu défiler des noms importants, comme celui d’un certain Nicolas Sarkozy entre 1993 et 1995. Il avait alors 38 ans. Elle en aura 40 au mois de décembre.