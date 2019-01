Stacey Abrams, l'anti-Trump par excellence

La démocrate et ancienne élue de Géorgie, Stacey Abrams, a été désignée pour répondre le 5 février au discours sur l’état de l’Union prononcé par Donald Trump. Un choix très symbolique.

"Elle est tout simplement une excellente porte-parole, elle est une leader incroyable." "Elle", c’est Stacey Abrams, désignée par les démocrates pour répondre au discours sur l’état de l’Union de Donald Trump le 5 février. Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat, a prononcé ces mots élogieux pour justifier le choix de l’opposition. Stacey Abrams, ancienne élue au Congrès de Géorgie et ancienne dirigeante de la minorité démocrate à la Chambre des représentants de l’Etat, ne détient actuellement aucun mandat. Une situation plutôt inhabituelle. Mais les démocrates n’ont pas choisi Stacey Abrams au hasard. Première femme noire à prononcer la réponse du parti d’opposition à l’occupant de la Maison-Blanche, étoile montante du parti démocrate, elle est l’anti-Trump par excellence.

Candidate malheureuse au poste de gouverneur de l’État de Géorgie, Stacey Abrams, 45 ans, incarne la lutte contre l’exclusion, la marginalisation et le racisme. Dans un contexte tendu entre démocrates et républicains sur l’immigration, à une période où Donald Trump martèle son ambition de construire un mur à la frontière mexicaine, le choix porté sur Stacey Abrams est symbolique.

Ecrivain à succès En plus de sa carrière en tant que femme politique, Stacey Abrams aime écrire. Sous le nom de plume de Selena Montgomery, l’ancienne élue de l’Etat de Géorgie a publié huit livres romantiques à succès, qui se sont vendus à plus de 100.000 exemplaires.

Un combat pour les minorités

Stacey Abrams, qui avait remporté la primaire démocrate de Géorgie pour le poste de gouverneur, un État profondément marqué par son histoire esclavagiste, a toujours cherché à mobiliser les minorités, les jeunes et les non-Blancs, des "communautés qui sont si souvent ignorées, dont les valeurs ne sont jamais exprimées". Un combat peut-être inspiré par ses origines modestes. "Petite fille noire qui n’avait parfois pas d’électricité ou d’eau courante", la quadragénaire, diplômée du Spelman College et de l’École de droit de Yale, a grandi dans une famille de six enfants à Gulfport, dans le Mississippi. Sur son site internet de campagne, encore en ligne, on peut lire qu’elle a été éduquée avec trois missions: aller à l’école, aller à l’église et prendre soin des autres.

Tricherie Au lendemain des élections de mi-mandat pour le poste de gouverneur de l’Etat de Géorgie, Stacey Abrams a admis sa défaite mais sans faire de discours de concession, car elle accuse son adversaire de tricherie, dénonçant des cas de bulletins rejetés ou de pannes de machines à voter.

Très engagée

Engagée dans les droits civiques, elle a fondé New Georgia Project, une organisation non-partisane qui a permis à 200.000 électeurs issus des minorités d’être inscrits sur les listes électorales entre 2014 et 2016. Elle a également cofondé NOW Account, une société de services financiers qui aide les petites entreprises à se développer et qui a permis de créer et de sauver des emplois dans son Etat de Géorgie, notamment pour les jeunes.

Le nom de Stacey Abrams apparaît lors de la convention démocrate de Philadelphie en 2016, où elle se fait repérer alors qu’elle parle de sa passion pour le service public. Un combat qui est depuis devenu son quotidien. L’ancienne élue milite notamment en faveur de progrès en matière de transport, d’infrastructure, d’éducation et d’aides sociales. Pendant ses précédents mandats à la Chambre des représentants, elle s’est également opposée à la législation visant à augmenter les impôts pour les foyers pauvres et la classe moyenne. Aujourd’hui, Stacey Abrams a la lourde tâche de répondre au discours annuel du Président, où il exposera son programme et sa vision de l’avenir. Les démocrates jouent aussi leur avenir, avec en ligne de mire les élections présidentielles de 2020.