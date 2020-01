Stefaan Gielens, le moteur d'Aedifica

"Je sais que le vent du succès peut tourner. C'est en pensant de la sorte que vous gardez les pieds sur terre", indiquait récemment Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica , dans une interview au magazine Trends . "Si vous croyez que le ciel est la limite, alors vous aurez des ennuis". Et pourtant, ce ciel, l'homme semble aujourd'hui le frôler.

J'avais dit à ma femme en commençant chez Aedifica que je travaillerais énormément pendant trois ans, mais qu'après j'aurais plus de temps. Ça ne s'est pas passé comme ça!

Nominé au titre de Manager néerlandophone de l'année 2019, l'homme de 54 ans vient de propulser la société immobilière sur le marché finlandais. Au terme d'une OPA dont l'issue semblait plutôt incertaine, Aedifica a mis la main sur 95,5% du capital de Hoivatilat . La société immobilière réglementée (SIR) devrait débourser 408 millions d'euros pour cette société cotée à Helsinki, dont le portefeuille est composé à 50/50 de maisons de repos et de crèches.

Avant cette opération, Stefaan Gielens avait piloté, rien que sur 2019, la plus grande augmentation de capital jamais enregistrée dans le secteur des SIR (418 millions d'euros) et l'acquisition de 92 sites immobiliers de santé au Royaume-Uni. "J'avais dit à ma femme en commençant chez Aedifica que je travaillerais énormément pendant trois ans, mais qu'après j'aurais plus de temps. Ça ne s'est pas passé comme ça!"