Sylvain Fort, le cérébral de l'Elysée

Dès le début du mois de septembre, la presse française pressentait que Sylvain Fort allait prendre la direction de la communication après avoir été le conseiller "plume" du patron, plus précisément en ce qui concerne les célébrations mémorielles. On ne sait pas à ce jour quel a été son niveau d’intervention pour l’allocution d’Emmanuel Macron le 10 décembre, mais il n’est sûrement pas resté les bras croisés. Peut-être a-t-il recommandé que la séquence de 13 minutes soit enregistrée peu avant sa diffusion ce qui a finalement été le cas. Il n’empêche qu’Emmanuel Macron est apparu "le visage marqué par la fatigue, les joues creusées par les nuits sans sommeil" ainsi que le notait le Monde. Tout impair était proscrit et seule une curieuse gestuelle des mains présidentielles a donné lieu à des commentaires.

Passé par un grand cabinet d’influence

Sylvain Fort n’a connu que des lycées réputés, dont le fameux Henri IV, à Paris. Il cumule des activités intellectuelles en littérature et en musique mais doit compléter ses finances ailleurs. Il débute notamment par BNP Paribas avant de rejoindre pour deux ans DGM, l’un des grands cabinets d’influence et de conseil français. Ce passionné de géopolitique et d’opéra est aussi germaniste, ce qui est rare au pays de Voltaire. On ne lui connaît qu’une seule apparition à la télévision, sur la chaîne Public Sénat où il a été invité pour évoquer son ouvrage "Saint-Exupéry Paraclet" (chez Pierre-Guillaume de Roux Éditeur), personnage qui figure au rang de ses héros.