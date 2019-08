Sylvie Goulard, une dame de pique pour plus d'Europe

Un bon bouquin pour comprendre la construction européenne? Le succès de "L’Europe pour les nuls" de Sylvie Goulard ne se dément pas, et rappelle que la candidate qu’Emmanuel Macron a annoncé envoyer à la Commission est aussi une vulgarisatrice de l’Union. "Aussi", pas d’abord. Car de l’Europe, elle est avant tout une actrice et une penseuse. Au fil de sa carrière, celle qui s’apprête à embarquer dans l’équipe d’Ursula von der Leyen a participé à plusieurs des grands événements qui ont façonné l’Union. Elle a travaillé sur la réunification allemande depuis le Quai d’Orsay. Elle était conseillère du président de la Commission européenne Romano Prodi en pleines discussions sur le projet de Constitution européenne. Elle a planché sur la manière de sortir de la crise de l’euro comme coordinatrice de son groupe politique (libéral) au Parlement européen. Et a milité parallèlement pour une Europe plus fédérale. Au travers du Groupe Spinelli, créé en 2010 avec Guy Verhofstadt, Isabelle Durant et Daniel Cohn-Bendit. Et au travers de ses essais sur l’Europe – pas pour les nuls, ceux-là.