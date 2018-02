Thierry Bolloré, héritier désigné à la tête de Renault

Alliance hybride

Renault possède 43,4% de Nissan, qui détient lui-même 15% de Renault et 34% de Mitsubishi, dont il est premier actionnaire. L’Alliance aux dix marques partage une large base industrielle commune qui, comparable à celle d’un groupe intégré, conserve pour chaque entreprise une gouvernance propre. L’Alliance a fait économiser des sommes colossales à Renault et Nissan, environ 5,5 milliards rien qu’en 2017 . Carlos Ghosn cumule les fonctions de président du conseil d’administration de Mitsubishi et de Nissan, tout en étant PDG de Renault et de l’Alliance.

Selon des sources de l’AFP, on estime, chez Renault, que Thierry Bolloré présenterait plusieurs atouts: "Il connaît l’automobile, il sait travailler avec les Japonais et il connaît le fonctionnement de l’Alliance." Cet ancien de Michelin et de Faurecia, titulaire d’un MBA de Paris Dauphine, a rejoint le groupe en septembre 2012. Il a cumulé des expériences variées au cours de sa carrière que ce soit dans le volet production, mais aussi marketing, dans la R&D, dans la stratégie et le développement du business. Chez Renault, il est plutôt actif "en amont" comme on dit dans la maison, à savoir dans l’ingénierie, le design, la fabrication, etc. S’il n’a pas l’expérience commerciale de Renault, il connaît néanmoins également ce volet des activités par ses expériences passées.