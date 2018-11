Thierry Bolloré, pompier dans la tempête chez Renault

Un tandem devrait reprendre les rênes temporairement chez Renault. Thierry Bolloré, n°2 de Renault depuis février est précipité à la tête de la société. Son défi: assurer la transition et sauvegarder l’alliance Nissan.

Posé et détendu, c’est le style qu’arborait Thierry Bolloré lorsque nous l’avons interrogé au Mondial de l’auto de Paris en petit comité , en octobre dernier. À l’époque, il portait sa casquette de numéro 2 de Renault . Un poste qui le plaçait depuis février dernier comme héritier désigné de Carlos Ghosn à l’issue son dernier mandat en 2022.

Aujourd’hui, Thierry Bolloré doit jouer les pompiers. Carlos Ghosn est sous le coup de la justice japonaise pour rémunérations cachées et abus de biens sociaux. Mardi matin, le gouvernement français a demandé la mise en place d’une "gouvernance intérimaire" pour éviter une vacance du pouvoir. Le conseil d’administration de Renault a donc confié les rênes du constructeur français à un tandem intérimaire formé par l’administrateur référent Philippe Lagayette et le numéro deux du groupe automobile Thierry Bolloré. "Thierry Bolloré, directeur général adjoint du groupe Renault, est plus particulièrement en charge de la continuité du comité exécutif", a indiqué la marque au losange.