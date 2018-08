Thierry Coste, le lobbyiste qui chuchotait à l'oreille des présidents

Conseiller de la Fédération des chasseurs en France, sa présence lors d’une réunion sur la chasse à l’Elysée aurait été la goutte de trop dans le vase déjà plein de Nicolas Hulot. Cet habile défenseur de la cause cynégétique affiche une longévité inoxydable

Il a vite été désigné comme l’affreux de service. Celui qui aurait été la dernière goutte d’eau amenant Nicolas Hulot, le ministre français de la transition écologique et solidaire, à démissionner. En tant que lobbyiste des chasseurs , Thierry Coste était à l’Elysée lundi soir.

Le jour où a été annoncée la division par deux du coût du permis de chasse. Il a raconté avoir salué Nicolas Hulot - qu’il tutoie - avant d’entrer en réunion. Et démenti le fait que le ministre lui ait dit qu’il n’avait rien à faire là. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Une proximité qui exclut pourtant toute convergence de vues. Dans une interview au journal Var Matin en 2014, il disait déjà du démissionnaire: "Nicolas Hulot (…) que je combats, est lobbyiste". On ne saurait être plus clair.