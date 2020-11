Thierry Smets, le technicien pointu et sportif passionné de NewB

"Vu son sens de l'humain et sociétal, il n'est pas étonnant de le voir chez NewB ". L'annonce de l'arrivée de Thierry Smets à la tête de la nouvelle banque éthique et durable n'est pas une surprise.

De son leadership , ses anciens collègues se souviennent d'un homme réservé, mais ouvert, disponible et respectueux. "Il est loin d'être un banquier flamboyant, charismatique; un banquier qui veut à tout prix serrer des mains. Mais est-ce ce qu'on veut chez NewB?"

Un sage né ou en devenir?

C'est lui qui fait entrer dans la banque privée le caritatif et le sponsoring. Deux thèmes sont choisis: l'enfance défavorisée et la solidarité face à la pauvreté avec l'ASBL Goods to Give.