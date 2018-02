Timothée Chalamet, la nouvelle étoile d'Hollywood

"Call me by your name"

Note: 5/5

Sur un scénario original signé par la légende James Ivory (également nommé à l’Oscar), Luca Guadagnino signe un nouveau chef-d’œuvre de subtilité, de sensualité, d’émotions. Après l’extraordinaire "Io Sono l’Amore" (2009), où Tilda Swinton apportait son incandescence à chaque plan, c’est au tour d’Armie Hammer ("The Man from U.N.C.L.E") et de Timothée Chalamet de vibrer à l’unisson.

On est loin ici de ces films de vacances où le soleil inonde tout, et où l’on découvre son corps et sa sexualité: tout ici est d’une subtilité, d’un humour, et d’une grâce sans pareil. Une caméra épidermique suit les corps sans rien surligner, la narration prend son temps, les éléments (air, eau, musique…) et les textures baignent le spectateur jusqu’à un enivrement qu’on partage totalement, et jusqu’au trouble, avec les protagonistes.