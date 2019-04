Tom Enders, parachute doré pour parachutiste

Thomas Enders, le patron du groupe Airbus est sur le départ. Le 10 avril, il va quitter la tête du consortium européen. Avec un chèque évalué à 36,8 millions d’euros , selon Proxinvest, une agence française d’analyse de gouvernance. C’est une information qui a été reprise mardi par toute la presse française et qui n’a pas été démentie par Airbus, qui estime que les calculs établis sur base des rapports du "board of directors" paraissent pertinents.

Si Enders ne touchera pas sa prime d’indemnités de départ de 4,5 millions d’euros, d’après Le Monde, il dispose tout de même d’un beau pécule en actions évalué à 7,3 millions, payables d’ici à 2022; d’une retraite de 1,3 million par an jusqu’à ses 80 ans ; d’une clause de non-concurrence de 3,2 millions, etc. Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie et des Finances, a rappelé être "opposé à toute rémunération excessive" , mais surtout en raison de la réputation de l’avionneur qui pourrait être mise à mal. Ça ou rien…

Quels mérites?

Après avoir vu défiler des Lathière, Pierson, Forgeard ou Brégier, les Français n’ont pas trop apprécié la venue d’un Allemand jugé trop "autoritaire". Les Anglais non plus n’ont pas trop apprécié ses propos sur les conséquences d’un Brexit dur. C’est vrai que construire l’Europe industrielle au jour le jour n’est pas toujours facile.

Mais il est vrai que l’Allemand, marié et père de quatre fils, a fait plus: il a diminué l’influence des États – et oui, même de l’Allemagne –; il a favorisé l’implantation d’unités en Chine (Tianjin) et aux Etats-Unis (Mobile, Alabama), ce qui s’est traduit par des commandes d’avions, dont une récente de 300 appareils par la Chine; il a intégré les avions de cent places de Bombardier (désormais les A220) et a favorisé l’essor des avions de la génération "Neo", malgré des difficultés avec les nouveaux moteurs.