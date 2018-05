L’analyse statistique des données pour paris sportifs n’a plus aucun secret pour lui. Tony Bloom veut amener ses algorithmes pour le recrutement à l’Union saint-gilloise. Sa prise de 95% du club promet une petite révolution au parc Duden.

On nous le dit d’entrée à la Royale union saint-gilloise (RUSG), Tony Bloom ne sera pas tous les jours au stade Marien pour gérer les affaires. Le nouveau propriétaire a assez à faire en Angleterre .

Le président du club de football Brighton & Hove Albion FC a en effet un sacré CV derrière lui. Fan dès son plus jeune âge des salles d’arcade où il dépensait son argent de poche dans les machines "slots", les jeux de hasard l’ont toujours fasciné, a-t-il confié à la presse britannique dans une rare interview en 2009. Déjà actif dans les paris, il se spécialise au début des années 2000 dans les paris asiatiques . Il crée sa société PremierBet, focalisée sur ces paris spécifiques, en 2002. Société qu’il revendra en 2005 pour un million de livres sterling. Il est aussi un brillant jouer de poker qui a empoché plusieurs millions dans de grands tournois mondiaux médiatisés.

Mais là où l’homme excelle le plus, c’est dans l’analyse des données autour des paris. Sa société Starlizard en a fait sa poule aux œufs d’or. Elle n’accepte pas de paris, mais vend de l’analyse aux sociétés de paris et d’autres acteurs intéressés. À l’Union saint-gilloise, on insiste sur ce point pour ne pas avoir un retour de flamme de la commission des licences.