Un philosophe pour le siège d'Olivier Maingain

Docteur en philosophie issu de l’ULB, François De Smet est bien connu des médias où il distille chroniques et analyses depuis plusieurs années. Il avait par exemple proposé aux lecteurs de L’Echo son regard décalé sur le football durant la dernière Coupe de monde . À 41 ans, François De Smet est l’auteur de plusieurs livres témoignant d’ un penchant de touche-à-tout qu’il ne renie en rien . Après avoir disserté sur la laïcité, la souveraineté, nos relations avec le nazisme et nos rapports avec le mal en général, il interrogeait, dans "Lost Ego" (2017), sur la réalité du libre arbitre dans nos sociétés contemporaines. Son dernier ouvrage "Eros Capital", consacré à l’amour et "aux lois du marché amoureux" vient juste de sortir. Sa promotion risque d’ailleurs d’être quelque peu contrariée.

Propos en boomerang

Le philosophe n’est pas tout à fait étranger au monde politique puisqu’entre 1999 et 2004, il a travaillé comme conseiller au sein du cabinet d’Hervé Hasquin (MR), alors ministre-président de la Communauté française. Amateur de poker et fan des oeuvres cultes des Tarantino et des frères Coen, François De Smet a poursuivi sa carrière dans le monde associatif. Au MRAX d’abord (entre 2006 et 2010), ensuite chez Promojeune, une ASBL dédiée à l’aide à la jeunesse dont il fut directeur entre 2010 et 2015. Il s’est également engagé pour d’autres associations comme la Charge du rhinocéros (théâtre) ou Yapaka, oeuvrant pour la prévention de la maltraitance sur enfants.