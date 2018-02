Une consécration un peu tardive pour Olaf Scholz

Cet homme de l’ombre va enfin se retrouver sous les feux de la rampe. Les fins connaisseurs du paysage politique allemand connaissent tous le futur ministre des Finances et vice-Chancelier fédéral. À 59 ans, Olaf Scholz est un vieux routier du parti social-démocrate. Membre du SPD depuis 1975, l’actuel maire de Hambourg a été vice-président des Jeunesses socialistes de 1982 à 1988 avant d’être député au Bundestag de 1998 à 2001 puis de 2002 à 2011. Mais son seul fait d’arme notoire est d’avoir brièvement occupé le poste de ministre du Travail de 2007 à 2009 durant la première grande coalition pilotée par Angela Merkel. Lorsque la chef de la CDU a décidé de s’allier avec les libéraux pour son second mandat, cet avocat de formation a choisi de revenir dans la ville hanséatique où il a été élevé.

Politicien discret

Bonne nouvelle pour Macron

Sa nomination à Berlin représente néanmoins une excellente nouvelle pour Emmanuel Macron et les partisans d’une Europe forte. Dans une récente interview au journal Die Welt, le maire du premier port allemand ne cachait pas sa volonté de renforcer l’Union européenne. "L’UE n’est pas uniquement une union douanière, jugeait-il. Il lui faut avoir une politique commune en matière de relations extérieures et de sécurité, de migration, de finance et d’économie. Cette politique doit être différente de celle de la Chancelière qui fait beaucoup dans le non-dit et conclut des accords à huis clos, en plein milieu de la nuit, à Bruxelles." Pour passer définitivement de l’ombre à la lumière, Olaf Scholz doit encore recevoir le soutien des 464.000 adhérents du SPD qui vont se prononcer sur l’accord de coalition lors d’un vote par correspondance dont le résultat devrait tomber dans un peu plus de trois semaines.