Vincent Pilette, un Belge à la tête d'un géant de la cybersécurité

"Cette transaction est un énorme pas en avant dans la sécurité informatique pour les consommateurs." Cette citation n'a rien d'exceptionnel et est plutôt monnaie courante lors d'opération d'ampleur dans le monde technologique. Ce qui la démarque, c'est son auteur, le directeur général de NortonLifeLock (le nouveau nom de Symantec). Il s'agit de Vincent Pilette, un Belge, qui est désormais à la tête d'un groupe mondial de 4.000 employés déployés entre l'Arizona et la République tchèque.

Vincent Pilette fait partie de la cohorte belge historique de la Silicon Valley, même si le siège de son entreprise a récemment déménagé à Tempe, en Arizona. Il a débuté sa carrière américaine chez Hewlett-Packard, d'abord en Europe, ensuite de l'autre côté de l'Atlantique, pendant 14 ans. Après une belle carrière en interne dans divers postes liés aux finances, il finira CFO du groupe en 2009 et quittera l'entreprise un an plus tard pour atterrir chez EFI, Electronic for Imaging, une société californienne spécialisée dans l'impression digitale.