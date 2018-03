Virgil Abloh, Manitou du streetwear

Louis Vuitton a nommé directeur artistique des collections masculines le créateur américain Virgil Abloh, fondateur de la marque de streetwear de luxe Off-White et conseiller créatif de Kanye West. Une arrivée qui promet de parler à la jeune génération.

Le personnage est notamment connu pour avoir emporté l’année dernière le British Fashion Award dans la catégorie "Urban Luxe" avec sa ligne Off-White laquelle puise davantage son inspiration au pied des terrains de basket et des lieux de musique que dans les fumoirs les plus selects. Il détrônait ce faisant la marque Supreme, connue pour sa culture hip-hop et skateboard associée à Louis Vuitton pour le défilé automne/hiver 2017.