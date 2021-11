Alok Sharma, président de la COP26

"Nous avons sauvé le monde". En 2008, ces propos de l'ancien Premier ministre Gordon Brown à la chambre des Communes , en pleine crise financière, avaient provoqué un fou rire collectif dans les rangs conservateurs. Plus personne n'ose sourire lorsque le président de la COP26 ose prononcer des mots similaires sur des enjeux tout autres: "C'est à nous qu'il revient, collectivement, de sauver la planète", a insisté Alok Sharma, pour lancer la conférence mondiale la plus importante sur la protection du climat depuis 2015.

Mais décidément rien n'indique que la présidence britannique est la mieux placée pour convaincre les 196 pays représentés de prendre des engagements durables sur la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré à la fin du siècle par rapport aux niveaux pré-industriels. Les absences physiques du président chinois Xi Jiping et du président russe Vladimir Poutine – qui étaient présents à la COP21 de 2015 –, sont des échecs cinglants de la diplomatie britannique, mollement alignée sur les obsessions de Washington. Et les pressions pour renégocier le protocole nord-irlandais, qui avait été élaboré pendant près de deux ans avec l'Union européenne, rappellent que le Royaume-Uni est désormais un pays qui n'hésite plus à revenir sur des traités qu'il a signés. La crise commerciale avec la France, pour quelques dizaines de petits bateaux de pêche, intervient également au plus mauvais moment.

La meilleure volonté du monde déployée par Alok Sharma depuis sa désignation à la présidence de la COP26, en janvier dernier, en remplacement de Claire Perry, ne fera donc pas de miracles.