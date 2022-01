Amrish Rau, un commercial pur jus à la barre de la énième licorne de Sofina

Fondée en 1998 déjà, Pine Labs est l'une des plus anciennes fintechs d'Inde. Sa mission? Simplifier la gestion des paiements pour plus de 150.000 commerçants à l'aide de terminaux acceptant tous les moyens de paiement électroniques. Grâce notamment à des accords de partenariat avec les plus grandes banques du pays et des acteurs de poids dans le monde de la vente, l'entreprise est leader sur son marché domestique et se développe désormais à l'international. L'an dernier, elle réalisait un chiffre d'affaires de 78,5 millions d'euros et est rentable depuis un certain temps.