Clément Beaune, l'ailier gauche européen d'Emmanuel Macron

Monté au front pour défendre la présence du drapeau européen sous l'Arc de triomphe après les critiques de la droite et de l'extrême droite, Clément Beaune incarne désormais la politique européenne d'Emmanuel Macron.

C'est un technocrate comme la France en produit si bien : passé par les grandes écoles (Sciences Po, l'ENA, dont sont issus la plupart des responsables politiques de nos voisins), mais aussi par le collège d'Europe à Bruges et le Trinity College de Dublin, Clément Beaune porte jusque dans son élocution légèrement affectée les signes de l'élite française. Version juvénile : avec ses taches de rousseur, il fait penser à Ron Weasley, le meilleur copain d'Harry Potter, un timide s'effaçant volontiers derrière son brillant camarade.

Le 9 décembre, lors de la conférence d'Emmanuel Macron pour présenter les enjeux de la présidence française de l'Union européenne, le quadragénaire est simplement chargé de présenter le logo et la nouvelle pièce de 2 euros... La mauvaise connexion de son micro confirme ce sentiment de faire-valoir du chef de l'État . Il est d'ailleurs sa plume pour les grands discours européens , comme celui tenu à la Sorbonne en septembre 2017.

Particulièrement clair

Emmanuel Macron a pourtant fait du jeune homme discret son secrétaire d'État aux affaires européennes en juillet 2020, après l'avoir côtoyé comme conseiller au ministère de l'Économie, sous la présidence de François Hollande. Son engagement européen passionné , qui s'illustre notamment lorsqu'il défend le plan de relance ; sa volonté de pédagogie sur ses réseaux sociaux pour décrypter les dossiers techniques ou expliquer son travail ; son refus de la langue de bois , par exemple de l'imbuvable "mécanisme d'ajustement carbone aux frontières" ("vous me permettrez d'appeler ça une taxe carbone", condense-t-il) font de Clément Beaune un secrétaire d'État particulièrement clair . Son sens de la formule aussi ! Lorsqu'il ironise en interview sur la déclaration de candidature d'Éric Zemmour en évoquant un "mime d'OSS 117", espion français incarné au cinéma en macho ringard par Jean Dujardin, il provoque l'hilarité des journalistes.

Lancé dans la campagne présidentielle

La presse loue les qualités de ce premier de la classe, "sherpa", "atout", "chouchou" et même "missile européen" d'Emmanuel Macron, selon les titres. À Bruxelles, dans les institutions, il ferait même l'unanimité au-delà de son camp politique. Mais en plus de son investissement sur le front européen, Beaune est surtout lancé dans la campagne présidentielle française . Il suffit de l'entendre attaquer Valérie Pécresse, en la qualifiant de "photocopieuse de l'extrême droite", pour comprendre qu'il a avril 2022 dans le viseur.

Venu du Parti Socialiste (il a participé à la campagne de François Hollande, en 2011) et membre de Territoires de progrès (l'aile gauche de la macronie), il parie sur un second tour entre son président et la candidate des Républicains. Auquel cas il faudra bien aller chercher des voix à gauche... Dans cette optique, la présidence française de l'Union européenne ne sera pas un désavantage.