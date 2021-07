Daniel Metzler, le Musk de Munich

Elle ambitionne de venir, un jour, concurrencer les entreprises d'Elon Musk, SpaceX, et de Jeff Bezos, Blue Origin. La start-up Isar Aerospace, dirigé par Daniel Metzler, 29 ans à peine, développe des fusées de poches capables d'envoyer en orbite basse des petits satellites, et ce, à bas prix. À ce titre, le groupe munichois est membre du "New Space" européen. Ce mouvement, né aux États-Unis, voit des entreprises de taille plus ou moins importante démocratiser l'accès à l'espace et investir dans ce nouvel eldorado. Fort de ce statut, Isar a déjà réussi à lever 180 millions de dollars depuis sa création en 2018, par Daniel Metzler, Josef Fleischmann et Markus Brandl. Parmi les investisseurs figurent, entre-autres, Airbus Ventures, Earlybird Venture Capital et Lakestar, ainsi qu'un ancien de SpaceX, Bulent Altan. Porsche vient désormais s'ajouter à cette liste. En compagnie, notamment, de HV Capital et de Lombard Odier, le constructeur automobile a investi pas moins de 75 millions de dollars dans Isar Aerospace. La valeur du groupe de Daniel Metzler est aujourd'hui évaluée à environ 550 millions de dollars.