Doug Field, l'ingénieur "révolutionnaire"

S'il s'agit d'une aubaine pour Ford, pour Apple, l'annonce représente plutôt une fameuse tuile. Actuel vice-président des projets spéciaux d'Apple, Doug Field abandonne en effet Tim Cook et surtout le projet Titan visant au développement de l'Apple car; et ce après le départ l'an dernier déjà de plusieurs membres du personnel-cadre.

Apple n'a jamais commenté ses ambitions de voitures électriques autonomes. Reuters avançait fin de l'année que, selon certaines sources, la société à la pomme prévoyait une production d’ici à 2024, là où les experts visaient au plus tôt en 2024-2025. Bloomberg a également indiqué que des discussions en vue d'un partenariat de plusieurs milliards étaient en cours avec Hyundai et Kia.

Question de chance

Chez Ford, le CEO Jim Farley se frotte les mains. "Doug est l'un des leaders les plus respectés au monde dans le domaine de l'ingénierie et de la conception de produits. Il a joué un rôle moteur dans la création de produits révolutionnaires dans les domaines de l'automobile, de la technologie et de la mobilité, notamment chez Apple, Tesla et Segway."