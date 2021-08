Elizabeth Holmes, la femme qui se voulait la Steve Jobs du secteur médical

Prenez un projet bidon de société de technologie qui promet de révolutionner la médecine et dont la valeur a frôlé les 9 milliards de dollars. Ajoutez une jeune et jolie startupeuse surdouée devenue milliardaire, ainsi que quelques personnalités renommées comme Henry Kissinger, James Mattis ou Rupert Murdoch dans le rôle des investisseurs bernés. Vous avez désormais tous les ingrédients pour un beau scénario de roman, de documentaire à succès ou de film hollywoodien.

Cette histoire, sorte de remake des affaires Madoff et Enron, mais dans le secteur médical, est en réalité authentique. C'est celle de l'entreprise Theranos et de sa fondatrice Elizabeth Holmes, qui va devoir rendre des comptes à la Justice. Les membres du jury qui seront sélectionnés à partir de ce mardi à San Jose, en Californie, devront déterminer à partir du 7 septembre si celle qui a été un temps comparée au défunt patron-fondateur d'Apple Steve Jobs, s'est rendue coupable de fraude. Le procès devrait durer plusieurs mois.

À la création de sa société en 2003, Elizabeth Holmes promettait de révolutionner le marché des tests sanguins avec des appareils aux capacités inédites qui devaient permettre de sauver des milliers de vies humaines. Avec très peu de sang, la société ambitionnait de parvenir à réaliser plus de 200 examens différents , à des prix défiants toute concurrence et en un temps record. Le Graal de la médecine! Grâce à son charisme hors norme, la jeune femme va réussir à collecter jusqu'à 700 millions de dollars, selon la SEC, le gendarme boursier américain.

Des experts qui restent à l'écart

Sauf que tout cela était bâti sur du sable. Pas de résultats, pas de publications scientifiques, une absence de transparence et des experts et investisseurs en biotechnologie qui restent à l'écart du projet. De 2015 à 2016, des enquêtes journalistiques et fédérales viennent mettre en doute la pertinence de la solution. L’escroquerie se dessine et la société vacille. C'est un journaliste du Wall Street Journal, John Carreyrou, qui mène la charge. Il en a depuis tiré un livre. En 2018, c'est l'hallali: la dissolution de la compagnie est actée et ses dirigeants, parmi lesquels Ramesh "Sunny" Balwani, l'ancien président, sont inculpés pour fraude massive. Le procès de ce dernier aura lieu ultérieurement.