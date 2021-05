Els van Doesburg, l’étoile montante de la N-VA

Adepte d’un "conservatisme moderne", Els van Doesburg accède au poste d’échevine pour la N-VA à Anvers. On lui prédit une brillante carrière politique.

Certains la présentent comme l’étoile montante de la N-VA et la "dauphine" de Bart De Wever . À 32 ans, Els van Doesburg reprend à partir de la semaine prochaine le poste d’échevin de Fons Duchateau. Elle s’occupera du logement, de l’urbanisme, de l’environnement et de l’aide aux personnes âgées à la Ville d’Anvers.

D’origine néerlandaise, Els van Doesburg habite Anvers depuis l’âge de dix ans . Elle possède d’ailleurs la double nationalité, belge et néerlandaise.

Diplômée en sciences politiques, elle a fait ses armes pendant six ans en tant qu’assistante parlementaire à la N-VA , d’abord pour Zuhal Demir, ensuite aux côtés de Peter De Roover, le chef de groupe à la Chambre. Facilement élue au conseil communal en 2018, elle incarne la relève chez les nationalistes flamands.

Des chroniques remarquées

Els van Doesburg s’est fait un nom au-delà du microcosme anversois en tenant depuis 2019 une chronique remarquée dans le magazine en ligne flamingant Doorbraak.be où elle développe, avec une plume brillante, humoristique et incisive, un discours qu’elle qualifie de "conservateur moderne".

Elle y prend le contrepied du discours féministe et antiraciste actuel qu’elle assimile à de l’idéologie victimaire. "Le 8 mars devrait être l’occasion de célébrer le fait que l’émancipation de la femme occidentale est désormais accomplie", écrit-elle, égratignant au passage celles qui ont fait du "combat féministe éternel" leur fonds de commerce.

En juin 2020, en pleine période Black Lives Matter, elle écrit que "la société occidentale est sans aucun doute la moins raciste au monde". Elle met en garde contre "le danger et l’erreur d’importer des États-Unis le poison de la lutte entre les races" et elle dénonce "une volonté d’obliger une majorité de gens normaux, qui vivent normalement et n’ont rien fait de mal, de choisir leur camp parmi deux extrêmes".