Emmanuel Mewissen, la métamorphose du dentiste

Le patron de Gaming1, qui vient de s'allier à CVC, est un dentiste reconverti en entrepreneur. L'homme a le sens de la (des) famille(s) et la science des jeux.

Emmanuel Mewissen en a fait du chemin, depuis qu'il a créé sa première salle de jeu avec Daniel Léonard en 1992. Aujourd'hui, Gaming1, la branche jeux et paris du groupe Ardent qu'il a construite avec les familles Léonard, Bosquin et Boniver, s'allie avec CVC, le géant du private equity, "pour accélérer notre transformation de champion wallon et belge, et tenter de devenir un champion international", selon ses mots.

La logique est imparable: "Dans le monde numérique, le combat est global. On ne se mesure plus au concurrent de la ville voisine, on change d'échelle." Il ajoute qu'il ne s'agit pas d'une vente, même si CVC reprend les parts de la famille Bosquin, mais de construire un partenariat fort. "Je reste aux commandes, tout comme Nicolas Léonard et Sylvain Boniver", précise-t-il. Il demeure plus que jamais CEO de Gaming1, avec de nouvelles ambitions sur le marché nord-américain notamment, tandis que Nicolas Léonard continue à diriger la branche Investissement.

Au départ, rien ne prédisposait Emmanuel Mewissen à piloter des salles de jeux, des casinos, des paris, puis leurs versions en ligne. Cet homme né au pays de Herve, dont il revendique les valeurs, a étudié... les sciences dentaires et a commencé à exercer comme dentiste en 1988.

"Sur les plans intellectuels et techniques, ce métier me plaisait, dit-il, mais pas socialement. On est seul, dans un local blanc, avec des patients qui ne communiquent pas puisqu'ils ont la bouche ouverte..."

Il s'est senti irrésistiblement attiré par l'entrepreneuriat et le fait de mener à bien des projets. "J'ai toujours été attiré par la dimension stratégique des jeux, de tous les jeux. J'ai été moi-même joueur dans le sens le plus noble: j'ai pratiqué les échecs, le snooker, le jogging..." A noter qu'il a disputé la demi-finale du championnat de Belgique de snooker en 1987.

"J'ai toujours été attiré par la dimension stratégique des jeux, de tous les jeux." Emmanuel Mewissen co-fondateur et CEO, Gaming1

Il a donc fait le grand pas en 1992. En relevant des parallèles avec son ancien métier: "En dentisterie, on fait beaucoup de théorie, puis de la pratique en posant des diagnostics et en définissant des solutions, avec une feuille de route. C'est pareil dans l'entreprise, avec une dimension ludique en plus."

L'esprit d'équipe est une des valeurs héritées du pays de Herve. Il l'a mise en pratique en s'alliant avec plusieurs familles pour construire ce qui deviendra Circus, puis Gaming1 sous le chapeau commun d'Ardent. "On s'est donné pour mission de contribuer, via nos entreprises, au redéploiement socio-économique de la Wallonie", lance-t-il.

C'est aussi la raison pour laquelle il tenait tant à développer une technologie de jeux numérique originale, que le groupe exporte à présent jusqu'aux États-Unis, où il a fondé en avril dernier Game Wise, une joint-venture avec Delaware North pour proposer des paris dans les stades.

En dehors du boulot, ce père de trois filles s'offre des balades en forêt et des matches de paddle. Une de ses filles étudie le numérique, une autre suit les cours d'une business school: les prémices d'une succession (il a 57 ans)? Il botte en touche: "Je veux avant tout qu'elles fassent ce qui les rendra heureuses".