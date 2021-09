Joseph Zwillinger, l’homme derrière la première IPO "durable"

Dans un article paru en 2016, Time Magazine gratifie les baskets développées par la marque Allbirds , fabriquées en tissus de laine mérinos, du titre de chaussures les plus confortables du monde. Mais ne vous y trompez pas, les chaussures et vêtements de la start-up de San Francisco ont d’autres avantages. Fidèle à son slogan "mère nature nous a fait faire ça", Allbirds est en effet réputée pour l'utilisation de matériaux durables dans ses produits , tels que la laine, mais aussi la fibre d'eucalyptus ou l'huile de ricin. L'entreprise, fondée en 2015, cherche désormais à réaliser une introduction en bourse "durable ", une grande première...

À deux, ils fondent Allbirds, s'appuyant notamment sur l'expérience de Zwillinger , qui était auparavant vice-président de l'activité de produits industriels de l'entreprise de biotechnologie Terravia. Ce diplômé de la Wharton School en Pennsylvanie y développait un polyuréthane durable à partir de microalgues. Fort de son succès et soutenu par des personnalités de renom comme Leonardo DiCaprio, Allbirds ne compte d'ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin et Zwillinger prépare, désormais, l'entrée de la start-up sur le Nasdaq .

IPO durable

Le durable a le vent en poupe

Il faut dire qu'Allbirds est une B-Corp, ce qui implique que son conseil d’administration est légalement tenu de trouver un équilibre entre bénéfices et exigences sociétales et environnementales. D’autres start-ups axées sur le développement durable ont d'ailleurs récemment fait appel aux marchés financiers. On citera Honest Co de la star Jessica Alba et Oatly Group AB, soutenu par Oprah Winfrey.