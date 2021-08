Kathy Hochul, première femme au poste (très exposé) de gouverneur de New York

Après la chute spectaculaire d’Andrew Cuomo, cette politicienne de terrain, travailleuse acharnée, veut changer de style de gouvernance à la tête de l’État.

Kathy Hochul est entrée dans l’Histoire de l’État de New York, mardi, en devenant la première femme à prêter serment au poste de gouverneur. Son premier défi: tourner la page Andrew Cuomo, son sulfureux prédécesseur qui a présenté sa démission il y a quinze jours après la sortie d’un rapport l’accusant de harcèlement sexuel sur plusieurs femmes. "Elle est intelligente et compétente, et je pense qu’elle sera à la hauteur du défi. Je lui souhaite tout le succès du monde", a tweeté le désormais ex-gouverneur au sujet de sa numéro 2 pendant près de sept ans.

Ces deux-là n’étaient pas très proches, c’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Kathy Hochul, qui s’est empressée de promettre de la transparence et une atmosphère de travail non toxique, axée sur la collaboration. Et comme pour donner des gages, elle a déjà nommé deux femmes parmi les plus hauts postes de son cabinet.

La presse américaine, locale comme nationale, a plutôt bien accueilli ce changement de capitaine à la tête de l’un des États les plus scrutés du pays, notamment pour sa gestion de la pandémie de coronavirus. Kathy Hochul, 62 ans, est louée pour son énergie et son sens du terrain. Contrairement à Andrew Cuomo, un politicien très médiatique qui avait parfois des difficultés à aller au contact de la population, elle a déjà fait le tour des 62 comtés de l’État de New York à la rencontre des habitants.

"Energizer Bunny"

Rien de plus naturel pour Kathy Hochul. Cette avocate de formation a passé la majeure partie de sa carrière au plus bas échelon de la politique locale: le conseil municipal, arène connue pour ses interactions pour le moins musclées aux États-Unis. À Hamburg, une commune de 56.000 habitants de la banlieue de Buffalo, dans le nord de l’État de New York, où elle fut conseillère municipale entre 1994 et 2007, elle a vite été surnommée "Energizer Bunny" (le lapin de la célèbre marque de piles) pour son travail acharné. Elle consacrait une attention particulière à la préservation de "Main Street", la principale artère commerçante de la ville. "Je n’ai jamais vu quelqu’un de plus heureux qu’elle de serrer des mains dans un café, car elle veut entendre ce que les gens ont à dire sur les décisions du gouvernement influencent leurs vies", a déclaré un ancien collègue, Tom Quatroche, au site Politico.

Si la couleur politique importe moins à l’échelon local, le coeur de Kathy Hochul penche du côté démocrate. Après quelques années au poste de greffier du comté d’Erie, elle se fait élire au Congrès de l’État de New York en 2011 à l’occasion d’un scrutin spécial. Mais elle perd son siège l’année suivante à cause d’un redécoupage de districts favorable aux républicains. En 2014, Andrew Cuomo la choisit comme colistière, un ticket gagnant puisque la paire a été réélue en 2018. Après sept ans passés dans l’ombre, Kathy Hochul vit désormais son heure de gloire. Et la nouvelle gouverneure a mis fin au suspense d’entrée en annonçant qu’elle serait candidate à sa succession. Une manière de parier sur la future réussite de son mandat.