L'humoriste devenu président d'une Ukraine en guerre

Humoriste, acteur, réalisateur, homme d'affaires et finalement président de l'Ukraine: Volodymyr Zelensky incarne la jeunesse et la fragilité d'une démocratie naissante désormais en guerre avec son puissant voisin, la Russie. Tour à tour comique troupier, vainqueur de "Danse avec les stars" et présentateur de variétés, il doit son ascension à une série télévisée, "Serviteur du peuple". Il y jouait le rôle d'un professeur d'histoire de lycée, champion de la lutte anticorruption devenu, malgré lui, président d'Ukraine.