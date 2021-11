Le Libéral Lindner, bientôt ministre des Finances de l'Allemagne?

L’époque où le ministère des Affaires Étrangères était âprement disputé semble bien révolue. Ce sont aujourd’hui les Finances qui suscitent les convoitises à Berlin . Christian Lindner, le chef du parti Libéral et à cet égard le plus petit des trois partenaires potentiels de coalition (SPD, Verts, Libéraux, qui pourraient accoucher d’un programme commun de gouvernement fin novembre) ne fait pas mystère de ses ambitions : il brigue ouvertement la succession d’Olaf Scholz, le grand argentier Social-démocrate d’Angela Merkel qui – auréolé du prestige de ce poste clé – succédera sans doute début décembre à la chancelière. Les Verts entendent, eux aussi, accéder à cette fonction qui décidera de la réalisation ou non de leur agenda politique.

À 42 ans, le patron du FDP serait sur le point de réaliser son rêve. À l’issue d’une campagne aux allures de One man’s show, il a porté son parti aux portes du pouvoir. Une belle revanche pour celui à qui la classe politique et les électeurs ont imposé une véritable traversée du désert, en 2017. Le FDP, qui avait été évincé du Bundestag en 2013 en ratant de peu la barre éliminatoire des 5%, fait alors un retour en force avec 80 élus au Bundestag. Lindner entame de longues et houleuses négociations avec Angela Merkel et les Verts, en vue de former la première coalition "Jamaïque" du pays. Mais quatre semaines plus tard, le patron du FDP claque la porte des négociations. "Mieux vaut ne pas gouverner que mal gouverner", assène-t-il, suscitant incompréhension et colère chez ses alliés potentiels et sa base. Le patron des Libéraux redoute en fait de ne pouvoir imposer sa marque face à Angela Merkel et aux Verts. La chancelière n’a alors d’autre choix que de se tourner vers les Sociaux-démocrates pour quatre années supplémentaires.