Lina Khan, la juriste qui fait trembler les Gafam

"L'icône anti-monopole, futur cauchemar des Gafam." C'est en ces mots que L'Express qualifie la jeune juriste Lina Khan, qui vient d'être nommée, sur proposition de Joe Biden et après un vote au sénat (69-28), au rang de présidente de l' autorité américaine de la concurrence (Federal Trade Commission) .

"Leader d'une nouvelle école de pensée antitrust", selon Politico, elle entre ainsi dans l'histoire comme la plus jeune présidente de l'histoire de la FTC. Sa mission pour sept ans: l'application des lois sur la protection des consommateurs, la surveillance des fusions et des pratiques anticoncurrentielles .

Point de départ: le Yale University Journal

Encore étudiante, elle rédige en 2017 dans le journal de l'université un article sur le cadre juridique de la concurrence américaine et la façon dont Amazon en tire profit. L'article fera mouche au sein du milieu juridique et sera publié dans le New York Times.