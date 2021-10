Matthew Moulding, un esprit tech qui ne convainc plus

En seulement six semaines, le groupe d'e-commerce le plus dynamique du Royaume-Uni a vu sa valorisation boursière divisée par trois. Le profil atypique de son fondateur n'explique pas à lui seul cette soudaine crise de confiance.

Dix-sept ans après sa création, THG connaît sa plus importante crise de croissance, qui commence à interroger sur ses potentialités à plus long terme.

La division par quatre de la valeur de l'action en un an pourrait ne pas laisser le groupe intact. Constitué d'une constellation de sites d'e-commerce dédiés au bien-être, à la beauté, au sport ou aux rencontres, THG (anciennement "The Hut Group") ressemble de plus en plus à un géant fragile, malgré un chiffre d'affaires de 1,61 milliard de livres (environ 1,91 milliard d'euros).