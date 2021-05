Pierre Mottet, un serial investisseur pour présider l'UWE

L'ancien CEO et actuel président d'IBA, Pierre Mottet, a été choisi pour succéder à Jacques Crahay à la présidence de l'Union wallonne des entreprises (UWE), à l'issue d'un vote quasiment unanime.

"C'est un bon choix. Pierre est quelqu'un qui connaît bien la Wallonie et a démontré qu'une entreprise pouvait lier croissance et durabilité/" Voilà ce qu'on entend, en coulisse, alors que le conseil d'administration de l'Union wallonne des entreprises (UWE) a rendu son verdict au sujet de sa présidence. Pierre Mottet, 59 ans, a donc été sélectionné pour succéder au CEO de Cosucra, Jacques Crahay, au terme d'un vote aussi inédit que (presque) unanime pour la présidence de l'organisation.

"Le passage de témoin se déroulera officiellement lors de la prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra à la mi-septembre, date à laquelle l'actuel Président Jacques Crahay achèvera son mandat de 3 ans." UWE

En effet, pour la première fois, l'UWE a fait appel à des candidatures externes pour désigner son futur président. Seul candidat retenu par le comité de nomination à l'issue de la procédure, Pierre Mottet a été largement élu par les votants. "Le passage de témoin se déroulera officiellement lors de la prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra à la mi-septembre, date à laquelle l'actuel président Jacques Crahay achèvera son mandat de 3 ans", a signalé l'UWE dans un communiqué.

IBA

Diplômé de l’Institut d’Administration et de Gestion de l'UCLouvain (IAG, aujourd'hui Louvain School of Management) en 1984, Pierre Mottet débute sa carrière chez IBM avant d'intégrer Ion Beam Applications (IBA) en 1987. Là, il rejoint Yves Jongen qui vient de créer la société néo-louvaniste et en prend la tête en tant que CEO en 1996.

CV express 1961 : Naissance à Namur

: Naissance à Namur 1984 : Diplomé ingénieur commercial auprès de l'IAG (UCLouvain)

: Diplomé ingénieur commercial auprès de l'IAG (UCLouvain) 1996 : CEO de IBA

: CEO de IBA 2012 : Président du CA de IBA

: Président du CA de IBA 2021: Futur président de l'UWE

En un peu plus de 30 ans, cette spin-off de l'UCLouvain est devenue un leader mondial dans plusieurs technologies de pointe pour le diagnostic et la thérapie du cancer. Sa spécialité, la commercialisation des cyclotrons, mènera l'entreprise à une introduction en Bourse en 1998, et propulsera la carrière de Pierre Mottet dans une toute autre dimension.

Par la suite, la société développe d'autres systèmes et se diversifie, jusqu'au départ de Pierre Mottet du siège de CEO en 2012. Depuis, le nouveau patron, Olivier Legrain, conduit une stratégie axée sur le recentrage de la société sur son métier cœur: la protonthérapie. Aujourd'hui président du CA d'IBA, Pierre Mottet garde un œil avisé sur l'entreprise avec laquelle il a partagé son évolution.

Touche-à-tout

La success story d'IBA aura aussi permis à Pierre Mottet de s'intégrer en profondeur dans le tissu industriel wallon. Aussi, l'homme, qui est un grand amateur de surf et de voitures électriques de luxe, siège au conseil d'Agoria Wallonie depuis près de 22 ans. Il a d'ailleurs présidé l'organisation pendant six ans. Notons aussi que Pierre Mottet a été premier président du pôle de compétitivité wallon Mecatech. De plus, il s’est investi en tant que membre du Comité de direction de la FEB pendant une dizaine d’années.

En outre, il préside le CA de Télémis, une société spécialisée dans l'équipement médical ainsi que Xylowatt, une entreprise œuvrant dans la production de gaz au départ de biomasse et de déchets de bois.