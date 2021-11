R.J. Scaringe, de génie discret à gourou de la mobilité électrique

Rivian, la start-up fondée par l'américain R.J. Scaringe et spécialisée dans les pick-ups et SUV électriques, s'apprête à entrer en Bourse. La jeune société soutenue par Amazon serait alors valorisée à 53 milliards de dollars.

Après des années tapie dans l'ombre, la jeune société américaine Rivian est sous le feu des projecteurs. À l'instar de Tesla, elle se spécialise dans le véhicule électrique haute performance mais, contrairement à l'entreprise d'Elon Musk, la start-up fondée en 2009 par R.J. Scaringe cible spécifiquement le segment des pick-ups et des SUV.

Aussi, alors qu'elle a vendu à peine une centaine de véhicules, Rivian est parvenue à attirer plusieurs pointures dans son capital. En 2019, Amazon avait mené un tour de table à 700 millions d'euros, suivie, deux mois plus tard, par Ford et 500 millions de plus. Le groupe de Jeff Bezos détiendrait d'ailleurs autour de 20% du capital du constructeur aujourd'hui.

Vue en plein écran Au 31 octobre 2021, Rivian totalisait 55.400 précommandes pour ses pick-ups R1T et R1S. ©REUTERS

Entre-temps, d'autres investisseurs de renom ont rejoint l'aventure, comme T. Rowe Price, BlackRock, Soros Fund Management, Fidelity, Coatue et Third Point, alors que l'entreprise est parvenue à lever autour de 10 milliards de dollars depuis sa création.

53 milliards de dollars

Mais la valorisation de Rivian est sur le point d'exploser. En effet, fort de ses premières (petites) livraisons de véhicules, le constructeur s'apprête à entrer en bourse et compte y lever quelque 8,4 milliards de dollars.

Selon Bloomberg, l'IPO de Rivian deviendrait ainsi la plus importante jamais réalisée pour un constructeur de véhicules électriques et valoriserait l'entreprise à 53 milliards de dollars. Pour rappel, lors de son IPO en 2010, Tesla avait levé 260 millions. Elle est aujourd'hui valorisée à 1.200 milliards.

L'homme qui a séduit Bezos

Au volant de ce futur leader du marché, on retrouve un ingénieur de 38 ans, pur produit du Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.). R.J. Scaringe est discret de nature. Mais propulsé au-devant de la scène par le succès – ou la mise en lumière – de son entreprise, il a tout misé sur son projet. Empilant les hypothèques, son père aussi, Scaringe a cru en Rivian dès le début, alors qu'il travaillait sur un modèle de véhicule sportif peu gourmand en carburant.

Originaire de Melbourne en Floride, R.J. Scaringe a rapidement déménagé sa jeune entreprise dans le Michigan, où elle encore aujourd'hui basée. À cette époque, sa petite équipe et lui vivaient tous ensemble dans une maison de Detroit et travaillaient, d'après ses dires, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans jamais perdre l'espoir d'y arriver.

Passionné

Bourreau de travail et génie de l'électromécanique, R.J. Scaringe a toujours été passionné par l'automobile. Dans un article du New York Times, il raconte qu'il retapait d'anciens modèles de Porsche dans son enfance avec un voisin. Déjà alors, il "savait" qu'il fonderait sa propre entreprise dans le secteur.

C'est son inquiétude dévorante face au changement climatique qui aura fini de le mettre sur la voie du véhicule électrique et, donc, de Rivian. Désormais, son rêve s'apprête à devenir réalité, à condition que l'industrialisation et la commercialisation de ses pick-ups et SUV se passe sans encombre. Ce qui est loin d'être acquis – demandez à Elon Musk. Enfin, il s'en est tout de même bien tiré.