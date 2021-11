Robert Habeck, le Vert qui va gérer la transition écologique allemande

En Allemagne, le Vert Robert Habeck hérite d’un ministère XXL, en charge de l’Économie et du climat. C’est désormais sur ce pragmatique décontracté que reposent les espoirs d’une partie de l’électorat vert.

Robert Habeck n’avait pas caché sa déception de devoir céder la tête de liste de son parti à sa partenaire politique Annalena Baerbock, en vue des dernières législatives. Il héritera dans le prochain gouvernement d’un ministère XXL, en charge de l’Économie et du Climat, en plus du poste de vice-chancelier d’Allemagne.

Lire aussi Olaf Scholz trace les grandes lignes du nouveau gouvernement allemand

Quinquagénaire parfois qualifié de "Vert pâle", c’est à lui que reviendra la tâche de mettre en œuvre le programme de mesures contre le réchauffement climatique négocié par les partenaires de coalition. Robert Habeck n’a pas caché que les négociations avec le futur ministre Libéral des Finances Christian Lindner – opposé à toute augmentation des impôts et à de nouvelles dettes – n’avaient pas été de tout repos.

Robert Habeck est né en 1969 dans la ville hanséatique de Lübeck, au sein d’une famille de pharmaciens. "Des bourgeois conservateurs", commentera-t-il plus tard. À 20 ans, il prend le large, étudie la philosophie, l’allemand et la philologie à l’autre bout du pays. La politique est alors loin de ses préoccupations et il faut attendre 2002 pour le voir entrer chez les Verts. Son ascension est d’autant plus spectaculaire. Deux ans plus tard, Robert Habeck obtient la direction – un poste de bénévole – de la petite cellule régionale des Verts. En 2009, il entre au parlement régional du Schleswig-Holstein, négocie la coalition SPD-Verts qui prend le pouvoir dans le Land en 2012 et obtient son premier poste de ministre régional avec le portefeuille Transition énergétique.

Robert Habeck a introduit les expressions "énorme", "d’enfer" et "cool" dans le débat politique…

Robert Habeck a introduit les expressions "énorme", "d’enfer" et "cool" dans le débat politique… Cheveux rebelles, barbe de trois jours, il est "bio et cool", résume le magazine de centre droit Focus. Père de quatre fils, diplômé de culture allemande et de philosophie, auteur de romans et de livres pour enfants, parfois qualifié de "Brad Pitt de la gauche allemande", il pose pieds nus sur la plage, ou en train de repasser sa chemise à même le sol avant un rassemblement des Verts. Les Allemands apprécient son style décontracté et on ne lui connaît que de rares revers dans sa carrière, notamment un dérapage jugé arrogant à l’attention des électeurs de Thuringe en ex-RDA, à qui Habeck se proposait – via Twitter – de "donner des leçons de démocratie". Aussitôt suivi de la décision abrupte de mettre fin à son compte sur le réseau social. Le politicien devait alors concéder "mal maîtriser son impulsion verbale".

Chargé de mettre en œuvre une politique climatique ambitieuse face à des Libéraux pour qui la tâche est secondaire et sous la direction d’Olaf Scholz pour qui l’industrie compte tout autant, c’est un vrai défi qui attend le nouveau ministre de l’Économie et du Climat. D’autant que les jeunes de Friday for Future ont déjà critiqué les ambitions trop modestes de la nouvelle coalition.