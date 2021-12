Tom Holland: derrière l'homme-araignée, un futur grand

"Spider-Man – No Way Home" atteint triomphalement le milliard de recettes mondiales… et confirme le talent hors pair de Tom Holland.

Est-ce notre besoin massif et légitime de nous reconnecter à notre mythologie (super héroïque)? Est-ce l'effet post-pandémie – qui veut que le succès se focalise encore plus qu'avant sur certains blockbusters? Est-ce l'intervention d'un multivers qui permet à plusieurs anciens acteurs ayant revêtu la combinaison de l'homme-araignée de se rencontrer? Est-ce la qualité intrinsèque du film? Ou le charme désarmant de son interprète principal?

Toujours est-il que "Spider-Man – No Way Home" est en train de pulvériser bien des records, jusqu'à rejoindre le club très fermé des "plus de 1 milliard" (de dollars de recettes mondiales), aux côtés des "Avengers : Endgame", "Avatar", "Titanic" et autres "Star Wars VII".

Lire aussi Le nouveau "Spider-Man" signe le 3e meilleur début de tous les temps

Mais qui est ce Tom Holland qui se cache derrière Peter Parker, lequel se cache derrière Spider-Man, lequel se cache où il peut? Comme tout bon acteur international qui se respecte, le jeune homme de 25 ans nous vient… d'Angleterre. Et comme ses pairs, il pratique à la perfection l'art de combiner grands films tous publics et plus ambitieuses productions indépendantes…

Pour cet enfant de la balle (son père est l'acteur Dominic Holland), tout commence lorsqu'il est ado, et engagé pour reprendre le rôle de Billy Elliot dans la comédie musicale. Des années de succès plus tard, il passe au cinéma avec plusieurs petits rôles dans le même ton: les ados british.

Quand les portes d'Hollywood s'ouvrent

C'est le film de baleines signé Ron Howard ("Au cœur de l'océan", 2015), qui lui ouvre les portes d'Hollywood… Hollywood qui lui confie un tout petit rôle (Spider-Man, déjà) dans un Captain America. Banco! La candeur mêlée à l'intelligence – et à des qualités physiques insoupçonnées –: c'est là tout Spider-Man… et tout Tom Holland.

Après les années Andrew Garfield/Emma Stone, la franchise arachnide change donc de visage. Et rencontre un nouveau succès: déjà plus de 875 millions de dollars pour "Spider-Man: Homecoming" en 2017, plus de 1,3 milliard en 2019 pour "Spider-Man: Far from Home", et donc plus de 1 milliard (and counting!) pour ce 3e opus – un record absolu dans l'ère post-covid.

Alors, bien sûr, il y a la qualité des scénarios, et la présence de stars confirmées dans les seconds rôles: Benedict Cumberbatch ici en Dr Strange, et avant cela Michaël Keaton, Robert Downey Jr, Jake Gyllenhaal, et toute la bande de l'univers Marvel étendu. Mais il faut aussi compter sur un acteur qui n'est pas juste une marionnette.

Car il faut avoir vu Tom Holland dans son rôle phare (jusqu'à présent) pour prendre toute la mesure de son talent: dans "The Devil All The Time" (Netflix), un film très sombre adapté du roman éponyme, il incarne un jeune homme explosif, désenchanté, balloté par l'Amérique rurale et pauvre des années 60.

On l'attend en 2022 dans le prestigieux "Uncharted", inspiré d'un jeu vidéo qui suit les traces de l'explorateur Magellan. En ensuite dans le rôle de Fred Astaire pour un biopic. Homme-araignée, héros white trash, danseur hors pair… Tom Holland? Il sait tout faire.