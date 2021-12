Vishal Garg, le patron qui a viré 900 employés en un appel

Le patron de Better.com a froidement licencié 900 personnes en téléconférence. Très critiqué, Vishal Garg s'excuse de la forme, mais maintient le licenciement collectif.

"Je n'ai pas suffisamment fait preuve de respect et de reconnaissance envers les personnes affectées et envers leurs contributions." Ces mots d'excuse sont ceux de Vishal Garg. Le CEO et fondateur du site américain de crédits immobiliers Better.com subissait de vives critiques après avoir licencié 900 de ses salariés au cours d'une visioconférence.

Téléconférence de Visah Garg, CEO de Better.com

L'homme est réputé pour ses pratiques managériales brutales. En 2020, il avait ainsi envoyé un e-mail à ses salariés les traitant de "bande de dauphins demeurés" qui lui faisaient "honte" par leur "lenteur".

"J'assume la responsabilité des licenciements, mais en matière de communication, j'ai commis un impair et ce faisant, je vous ai offensés.". Vishal Garg CEO et fondateur de Better.com

Cette fois, le licenciement annoncé de 15% de l'effectif passe d'autant plus mal que la société vient de recevoir une injection de capital. "La société, basée à New York et valorisée 7 milliards de dollars, a reçu une injection de 750 millions de dollars de la part de ses investisseurs historiques, SoftBank et Aurora Acquisition", lit-on dans le journal français Les Échos.

L'injection devait permettre à Better.com de faire son entrée sur le marché boursier. Une fois l'opération terminée, Aurora effectuera un investissement privé de 1,5 milliard de dollars.

Croissance effrénée

Dans une interview accordée au magazine Fortune, Vishal Garg précise que 250 des 900 personnes licenciées travaillaient en moyenne deux heures par jour, au lieu de huit. Dans la visioconférence, il affirmait toutefois que c'était "la seconde fois de sa carrière" qu'il devait faire une telle annonce et que la première fois, "il avait pleuré".

9.000 employés En cinq ans, Better.com est passé de 900 à 9.000 employés.

Aujourd'hui, il s'excuse: "J'assume la responsabilité des licenciements, mais en matière de communication, j'ai commis un impair et ce faisant, je vous ai offensés."

Il maintient toutefois que ces licenciements sont inévitables compte tenu du recrutement effréné de ces dernières années. En cinq ans, Better.com est ainsi passé de 900 à 9.000 employés. Quant aux revenus de la société, ils s'affichaient à quelque 680 millions de dollars au premier semestre, contre 237 millions de dollars un an auparavant.

En quête d' un crédit

Vishal Garg a à peine 7 ans quand ses parents décident de quitter l'Inde pour s'installer aux États-Unis.

Diplômé en finances et en commerce international de l'Université de New York, il crée MyRichUncle, une société de prêts étudiants qui sera rachetée par Merrill Lynch et Bank of America, avant d'être emportée par la crise des subprimes.

Garg et son partenaire Raza Kahn créent une nouvelle société, mais leur partenariat tourne au procès. Vishal Garg décide alors de poursuivre sa route seul et fonde en 2014 Better.com.

Son ambition? Rendre l'accession à la propriété "plus simple, plus rapide et surtout plus accessible pour tous les Américains". Le concept repose sur l'octroi de crédit par voie numérique plutôt que via un intermédiaire bancaire.

"Tout a commencé lorsque j'ai demandé mon premier prêt hypothécaire fin 2012, au moment où ma femme et moi attendions notre deuxième enfant", raconte-t-il. "Nous avons contacté un courtier, mais celui-ci n'a pas répondu à nos multiples appels et courriels."

Désormais, le prêteur en ligne est actif dans 47 États américains et à Washington D.C, mais aussi en Inde.