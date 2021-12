Viya, la reine chinoise de l'e-commerce rattrapée par le fisc

L'influenceuse chinoise Viya vend chaque soir pour plusieurs millions d'euros de marchandises via son live stream. Aujourd'hui, le fisc lui inflige une méga amende pour dissimulation de revenus.

Elle est un des visages du "live streaming" de l'e-commerce chinois . Quotidiennement, des dizaines de millions de personnes se connectent à sa plateforme de vente de produits en tout genre: des nouilles aux désodorisants de voiture, en passant par des fusées et même les produits de beauté de Kim Kardashian. Aujourd'hui, Huang Wei – connue sur la toile sous le nom de Viya – est surtout la cible de la répression chinoise contre le crime en col blanc.

Viya est condamnée à une amende de 1,34 milliard de yuans, soit 195 millions d'euros, pour avoir dissimulé des revenus personnels et fait de fausses déclarations en 2019 et 2020.

Depuis le mois de septembre, l'administration fiscale chinoise a renforcé ses mesures à l'encontre du secteur du divertissement, en ce compris les live streamers. Deux d'entre eux ont déjà été sanctionnés (13 millions d'euros), bannis de toutes les plateformes de médias sociaux et interdits de diffusion en direct.

Reine de la vente

Son histoire publique commence par la victoire de l'émission de téléréalité "Super Idol" et la chanson. Mais un site chinois avance que le don de la vente est inné chez Viya.

Quatre années plus tard, Taobao Live la remarque et lui ouvre ses portes. Son émission du soir devient le live stream de commerce électronique le plus regardé de Taobao. Elle regroupe des variétés, des publireportages, un chat, le tout bien sûr avec un portail de paiement.