La pire année depuis 2008 pour les banques privées européennes

En 2017, les banques privées européennes affichaient un bénéfice record de 15,4 milliards d’euros, contre 13,5 milliards d’euros un an plus tard, indique une étude du consultant McKinsey. Les banques privées européennes font ainsi nettement moins bien que leurs homologues américaines ou asiatiques, qui ont vu leurs bénéfices augmenter de près de 5% l’an dernier.

Selon McKinsey, les banques privées doivent fondamentalement revoir leurs méthodes de travail et leurs systèmes. "Les banques privées doivent transformer leur modèle opérationnel pour pouvoir fonctionner sur un marché moins rentable et aux marges plus réduites", conseille Sid Aza, associé chez McKinsey. Un peu moins d’un tiers des 113 banques analysées par McKinsey ont constaté des sorties de capitaux. Ces cinq dernières années, la Suisse et Monaco, deux marchés importants de la banque privée, ont subi une stagnation des flux entrants.