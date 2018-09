Critique | "Helena" de Jérémy Fel

Elle est recueillie par Norma, qui élève seule ses trois enfants dans une ferme isolée dans les champs à perte de vue du Kansas. Moins bouseux que n’aurait pu imaginer une petite fille riche qui n’avait à l’esprit que la tromperie de son petit ami et le tournoi de golf qui doit la propulser dans le circuit international. Mais le contretemps se transforme en pépin lorsque, sa voiture au garage, Hayley, c’est son nom, doit rester dormir chez ses hôtes imprévus et qu’elle croise le regard inquiétant de Tommy qu’elle a peut-être commis l’erreur d’aguicher durant le dîner. Et la mécanique de l’horreur de s’enclencher…

Derrière quelques grosses ficelles éculées qui rendent prévisible la première moitié de cette brique à 700 pages, Jérémy Fel (déjà auteur d’un premier roman prometteur "Les loups à leur porte") campe l’Amérique de Trump avec une jouissance perceptible, scrutant les non-dits dictés par la dictature des apparences et du qu’en-dira-t-on, suffisamment puissants pour qu’une mère ferme les yeux sur les pires penchants de son mari et avilisse son amour maternel. Chaque chapitre portant le nom d’un protagoniste, l’auteur dispose de points de vue renouvelés sur son exploration de la psychologie des personnages dont la finesse l’emporte sur le systématisme de la construction. Et bientôt, victimes et bourreaux échangent leurs positions et l’aventure n’a plus rien de binaire.