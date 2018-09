Critique | "La fin des idoles" de Nicolas Gaudemet

La couverture (multipliant les écrans) et le sujet (une plongée subversive dans les arcanes de la téléréalité) avaient de quoi séduire. Tout comme cette idée originale: comment retourner contre le système médiatique et le marketing leurs propres recettes de manipulation, et enfin débarrasser l’être humain des désirs intempestifs qui le turlupinent depuis la nuit des temps.