Critique | "La vraie vie" de Adeline Dieudonné

C’est un raz-de-marée. Depuis que nous en avons fait un coup de cœur dans notre supplément "rentrée littéraire" du 1er septembre, le premier roman de cette Bruxelloise de 36 ans a remporté le Prix Fnac 2018 et figure parmi la sélection du Goncourt et du Renaudot!

"La vraie vie", il est vrai, ne se contente pas de décrire d’un verbe acéré l’atmosphère lourde d’un pavillon de banlieue et d’une famille soumise aux accès de violence d’un père. Les thèmes qu’il brasse font constamment écho aux injustices du temps – la violence endémique, les rapports de domination, les saccages que l’homme impose à l’environnement et qu’il s’inflige à lui-même. Dans ce pavillon terne, une pièce fermée ne contient-elle pas les trophées de chasse du père, passion à laquelle il s’adonne quand il ne tabasse pas sa femme pour purger sa haine, dont une hyène empaillée qui nargue la narratrice. Cette petite fille de 10 ans a entrepris de veiller sur Gilles, son petit frère.

Avec des trésors d’imagination, qui sont ceux de l’enfance, la fillette et le garçon s’évadent autant qu’ils le peuvent de cette atmosphère irrespirable qui, la plupart du temps, les contraint à se rendre invisibles, de peur de donner une occasion au père d’exploser. Mais un fait divers sanglant balaie ce fragile équilibre et déclenche la mécanique de l’horreur domestique.

On regrettera certaines situations caricaturales et un happy end peu crédible en termes de ressorts psychologiques, mais voici un beau récit de résilience, servi par une émotion à fleur de peau, un rythme alerte et une écriture concise et percutante.