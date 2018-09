Critique | "Maramisa" de Vincent Engel

La mission de ce professeur d’archéologie, en mal de reconnaissance? Faire renaître cette cité perdue, lui redonner vie grâce à la magie des enfants de Maramisa pour satisfaire aux désirs obscurs d’un milliardaire excentrique. Autour d’eux, gravitent plusieurs personnages: Frédéric Cairano, un metteur en scène de génie (avec lequel il est difficile de ne pas établir un parallèle flagrant avec Franco Dragone dont l’auteur est un proche), Fiona l’Amour, Fabrice à la fois homme à tout faire, confident et grand organisateur. Mais aussi, le mystérieux Domelan, dont les mails sèment le trouble dans l’esprit de Charles Vinel, le héros de l’histoire. Un peu conçu sur le modèle d’un Da Vinci Code, avec indices, rebondissements, mystères et parchemins, le livre de Vincent Engel se veut également un roman qui questionne sur les religions, la vie, la mort, le pouvoir et la fascination, la manipulation et l’amour. Le tout dans une écriture extrêmement cinématographique.